Смоленские власти подвели итоги ночной атаки БПЛА

Смоленская область попала под удар со стороны Вооруженных сил Украины в ночь на субботу, 9 ноября, противник задействовал беспилотные летательные аппараты, написал в Telegram-канале губернатор региона Василий Анохин. Средствами противовоздушной обороны были сбиты две воздушные цели. По словам Анохина, при атаке никто из мирных жителей не пострадал.

Уважаемые смоляне! Сегодня над территорией Хиславического района Воздушно-космическими силами Министерства обороны России были сбиты два украинских БПЛА. По предварительной информации, на земле пострадавших и разрушений нет, — заявил глава региона.

Губернатор обратился к жителям области с просьбой не приближаться к обломкам сбитых летательных аппаратов. Он призвал граждан сообщить в экстренные службы при их обнаружении.

Ранее глава Брянской области Александр Богомаз заявил, что средства противовоздушной обороны сбили восемь беспилотников над территорией региона. Кроме того, губернатор Тульской области Дмитрий Миляев проинформировал об отражении атаки БПЛА. В обоих случаях обошлось без пострадавших.

Позднее Минобороны России объявило, что в общей сложности средства ПВО сбили 50 беспилотников над всей территорией страны в ночь на 9 ноября. Из них 28 дронов пришлось на Брянскую область и 12 — на Курскую.