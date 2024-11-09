В США решили продлить срок службы ракетных крейсеров

Военно-морские силы (ВМС) США объявили о продлении срока службы трех ракетных крейсеров. О решении ведомства сообщил военный корреспондент Андрей Коц в материале для РИА Новости.

© Lenta.ru

Речь идет о крейсерах класса Ticonderoga: USS Gettysburgh (CG-64), USS Chosin (CG-65) и USS Cape St. George (CG-71). За последние годы корабли получили масштабные обновления боевых систем. Ожидается, что крейсеры останутся в строю как минимум до 2027 года.

«Однако аналитик Центра стратегических и бюджетных оценок ВМС США Брайан Кларк уверен: этого недостаточно для современной войны на море», — говорится в материале.

По мнению эксперта, обновленные крейсеры не смогут выполнять боевые задачи так же эффективно, как современные корабли.

«Очевидно, эра крейсеров уходит. (...) И на Западе, и на Востоке ставку делают на относительно небольшие малозаметные ударные платформы. Крейсеры постигла участь линейных кораблей времен Второй мировой [войны]. Красивые и могучие, они попросту не угнались за развитием военной мысли», — подытожил Коц.

Ранее американский журнал The National Interest рассказал о «катастрофической неудаче» ВМС США. Отмечалось, что проект по созданию перспективного стелс-бомбардировщика A-12 Avenger II оказался напрасной тратой средств.