Украина могла спрятать четыре межконтинетальные ракеты "Ермак"

Украина могла сохранить четыре межконтинентальные баллистические ракеты "Ермак", разработанные на заводе "Южмаш". Об этом в интервью ТАСС рассказал бывший генеральный директор российской промышленной группы украинского "Южмаша" Вячеслав Смоленко.

По его словам, в переговорах об ограничении стратегических вооружений самое серьезное внимание по настоянию США было уделено утилизации и уничтожению боевых железнодорожных ракетных комплексов. "Южмаш" же как раз производил БЖРК РТ-23 УТТХ "Молодец", в котором в одном составе располагались три боевых твердотопливных ракеты.

Однако, пояснил Смоленко, вместе с тем, на заводе строили и новую межконтинентальную ракету РТ-23 УТТХ-М "Ермак", которая не попала в договоры ОСВ.

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"У меня есть данные из достоверных источников, что "Южмаш" мог сохранить, спрятать от утилизации четыре ракеты "Ермак", - сказал эксперт.

Смоленко допустил, что при прекращении боевых действий "Южмаш" сможет "где угодно" возобновить производство "Ермака".

В то же время, по словам эксперта, ракетные удары ВС РФ по "Южмашу", Павлоградскому химическому и механическому заводам, а также заводам "Мотор сич" и "Артем" полностью разрушили ракетную программу Украины.