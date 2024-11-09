Минобороны: Силы ПВО сбили за ночь 50 украинских беспилотников над регионами РФ
Дежурными средствами ПВО в течение минувшей ночи были уничтожены 50 украинских БПЛА самолетного типа над семью регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, больше всего беспилотников - 28 - военные сбили над территорией Брянской области.
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Еще 12 БПЛА были уничтожены в небе над Курской областью.
Над территорией Новгородской области были сбиты 4 дрона.
По два украинских БПЛА силы ПВО уничтожили в Смоленской и Тульской областях, и по одному - в Орловской и Тверской областях.
Напомним, ранее ночью губернатор Александр Богомаз сообщил, что российские военные обнаружили и уничтожили 15 БПЛА в небе над Брянской областью. Он уточнил, что пострадавших и разрушений нет, а также поблагодарил силы ПВО.