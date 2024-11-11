В Николаеве произошли взрывы на фоне воздушной тревоги

Взрывы произошли в Николаеве на Украине на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщает украинское издание "Зеркало недели". "Николаев, местные паблики сообщают про взрывы", - говорится в сообщении.

В ночь на понедельник, 11 ноября, взрывы были также слышны в подконтрольном Киеву городе Запорожье. По данным председателя комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимира Рогова, это удары фугасных авиационных бомб (ФАБ) по военной инфраструктуре Вооруженных сил Украины (ВСУ), Российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября, всего через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят украинские спецслужбы.

Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны.