В Киеве дрон попал в дом посла Эстонии на Украине

В Киеве дрон попал в дом, где проживает посол Эстонии на Украине Аннели Кольк. Об этом в соцсети X сообщил глава эстонского МИД Маргус Цахкна.

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Беспилотник ударил в верхний этаж высотки во время атаки утром 7 ноября. Как уточнил министр, дипломат не пострадала.

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Цахкна подчеркнул необходимость западных партнеров предоставить Украине больше систем противовоздушной обороны. Информацию с аналогичным призывом подтвердил премьер-министр Эстонии Кристен Михал.

Аннели Кольк в беседе с ERR рассказала, что непосредственно ее жилище не пострадало, ущерб был нанесен по верхнему этажу высотки, когда там не было людей.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что Вооруженные силы (ВС) России нанесли удары по местам временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) в пригороде Киева Вышгороде. Взрывы раздались рано утром в четверг, 7 ноября.