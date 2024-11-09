Средства противовоздушной обороны за ночь уничтожили 50 украинских беспилотников самолетного типа над регионами России. Об этом 9 ноября сообщается в соцсетях Минобороны.

Над территорией Брянской области российские военные сбили 28 беспилотников, над Курской областью — 12, над Новгородской — 4. Над территориями Смоленской и Тульской области сбиты по два БПЛА, еще по одному уничтожили над Орловской и Тверской областями.

Как писала «Парламентская газета», бойцы группировки российских войск «Север» ранее предотвратили попытку прорыва ВСУ через госграницу у поселка Новый Путь в Глушковском районе Курской области.