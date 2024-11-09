Боец ВСУ рассказал, что смог нормально поесть, лишь оказавшись в плену ВС России

Украинский военнопленный Владимир Николенко рассказал, что впервые за долгое время смог нормально поесть, только оказавшись в плену ВС России. По его словам, в течение недели до сдачи в плен ни он, ни его сослуживцы не получали от ВСУ провиант.

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«Удивился, потому что нас даже не связывали (в плену)... Накормили, сигарет дали, воды дали», — цитирует его РИА Новости.

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Ранее Николенко заявил, что командиры ВСУ угрожают стрелять по своим в случае их отступления.