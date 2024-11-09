Мобилизация: последние новости на сегодня 9 ноября 2024 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 9 ноября 2024, в материале «Рамблера».

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Пенсионерка из Перми передала на нужды бойцов СВО свои сбережения

Пожилая жительница Перми передала на нужды бойцов, которые находятся в зоне проведения специальной военной операции, свои сбережения, сообщает РИА Новости.

Людмила Пирогова передала несколько тысяч рублей.

Также пермский благотворительный фонд «Единый центр поддержки» сообщил об отправке из региона военнослужащим в зоне СВО и детскому дому в Лисичанске очередного груза с гуманитарной помощью массой более 5 тонн. В том числе отправлены домашняя каша с мясом, приготовленная волонтерами в автоклаве, и сало с чесноком.

Демешин: в Хабаровском крае создан научно-технический центр БПЛА

В Хабаровском крае создан научно-технический центр беспилотных летательных аппаратов, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу региона Дмитрия Демешина.

По его словам, в крае налажен выпуск дронов, дополнительно создано собственное производство роботизированных тележек. Это должно помочь бойцам, которые находятся в зоне проведения специальной военной операции.

Губернатор указал, что все эти актуальные в нынешних условиях направления работы он обсудил с депутатом Госдумы, членом думского комитета по обороне Андреем Гурулёвым.

Федорищев и замминистра обороны обсудили поддержку участников СВО

Глава Самарской области Вячеслав Федорищев на встрече с заместителем министра обороны России Анной Цивилевой обсудил вопросы поддержки участников спецоперации и их семей, сообщает РИА Новости.

На встрече глава региона рассказал о том, как в области выстроена работа по поддержке участников и ветеранов СВО, их семей, действующих и новых мерах помощи защитникам Отечества.

Цивилева отметила высокое внимание региона к вопросам поддержки участников и ветеранов СВО, а также эффективную работу самарского филиала фонда «Защитники Отечества». Опыт региона планируется изучить и транслировать на другие субъекты.