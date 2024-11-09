Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 9 ноября 2024 года.

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Минобороны сообщило о захвате морпехами ЧФ позиций ВСУ в курском приграничье

Российские военнослужащие бригады морской пехоты Черноморского флота захватили позиции противника в лесной местности, сообщает ТАСС.

Это произошло в приграничном районе Курской области. Все минные заграждения, которые они сделали, разминировали. В дальнейшем солдаты Вооруженных сил Украины были зачищены и выбиты.

Морские пехотинцы захватили трофейное вооружение западного производства, документы украинских военнослужащих.

ВСУ потеряли в зоне действия Южной группировки войск до 720 военных

Вооруженные силы Украины потеряли до 720 военнослужащих и орудие L119 в зоне ответственности группировки войск «Юг», сообщает RT.

Кроме того был уничтожен полевой склад с боеприпасами противника.

Речь идёт о районах Северска, Николаевки, Звановки, Марково, Дальнего и Курахово.

Группировка войск «Центр» нанесла поражение подразделениям пяти бригад ВСУ

Российские военные за сутки нанесла поражение подразделениям пяти украинских бригад, сообщает RT.

Это произошло о районах Дзержинска, Сухой Балки, Воздвиженки, Вознесенки и Ильинки.

Вооруженные силы Украины потеряли до 460 военнослужащих, бронетранспортёр М-113, три боевые бронированные машины «Хамви» и «Козак», семь автомобилей, боевую машину РСЗО «Град», гаубицу М777, две гаубицы «Мста-Б», орудие Д-20 и орудие М-119.