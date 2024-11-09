Су-25 нанесли удары по целям ВСУ в курском приграничье

Штурмовики Су-25 Воздушно-космических сил России нанесли удары по целям вооруженных сил Украины (ВСУ) в курском приграничье. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

© РИА Новости / Нина Зотина

"Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 нанесли ракетные удары по бронированной технике и личному составу подразделений ВСУ в приграничных районах Курской области", - говорится в сообщении.

Минобороны РФ: экипажи Су-25 уничтожили военных и технику ВСУ в Курской области

По данным военного ведомства, пуски ракет выполнялись парами с малых высот. После применения авиационных средств поражения экипажи выполнили маневр, выпустив тепловые ловушки, и вернулись на аэродром вылета.

В результате боевого применения уничтожены замаскированная бронированная техника и личный состав ВСУ, добавили в МО РФ.