В Великобритании заявили о низком моральном духе в армии

Telegraph: моральный дух британской армии находится на самом низком уровне
Моральный дух в британской армии находится на самом низком уровне. Как отмечает Telegraph, это обусловлено ужасными условиями проживания и пренебрежением к женщинам-военнослужащим и ветеранам.
Кроме того, бывшие британские военнослужащие, как пишет РИА Новости, заявили, что служба поддержки ветеранов относится к ним, как к врагам.
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Ранее министр обороны Великобритании Джон Хили впервые открыто признал, что вооружённые силы страны не готовы к войне.
Позже сообщалось, что Британия проведёт крупнейшую за 50 лет реформу Минобороны.