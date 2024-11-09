В Великобритании заявили о низком моральном духе в армии

Моральный дух в британской армии находится на самом низком уровне. Как отмечает Telegraph, это обусловлено ужасными условиями проживания и пренебрежением к женщинам-военнослужащим и ветеранам.

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Кроме того, бывшие британские военнослужащие, как пишет РИА Новости, заявили, что служба поддержки ветеранов относится к ним, как к врагам.

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Ранее министр обороны Великобритании Джон Хили впервые открыто признал, что вооружённые силы страны не готовы к войне.

Позже сообщалось, что Британия проведёт крупнейшую за 50 лет реформу Минобороны.