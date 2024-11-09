В Британии оценили цикл жизни военных технологий на Украине

Жизненный цикл военных технологий на Украине достигает двух месяцев. С таким заявлением Великобритании Джон Хили в интервью газете The Daily Telegraph.

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Хили оценил цикл жизни военных технологий на Украине и отметил, что он составляет порядка двух месяцев. Спустя этот промежуток времени противоборствующие стороны адаптируются, чтобы отражать новые угрозы со стороны друг друга

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«В течение двух месяцев с того момента, как украинцы наладят производство и поставят новые беспилотники своим передовым войскам, россияне найдут способ бороться с ними. Поэтому скорость инноваций и производства и готовность общества поддерживать эти усилия абсолютно необходимы», — подчеркнул глава Минобороны.

Ранее Хили признал неготовность вооруженных сил Британии к войне.