Россию атаковали 19 беспилотников за сутки

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за сутки ликвидировали над российской территорией 19 беспилотников Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

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По данным ведомства, прошлой ночью средства ПВО сбили 17 дронов ВСУ. По шесть над Воронежской и Саратовской областями, еще четыре — над Белгородской областью и один — в Брянской области. Кроме того, в течение получаса с 18:00 над Белгородской областью уничтожили два дрона самолетного типа.

Системы ПВО России ночью сбили беспилотники над Черным морем и Курской областью

Час назад на территории Курской области объявили режим опасности атаки беспилотников. Днем 8 ноября в регионе была ракетная опасность. Жителей попросили укрыться дома в помещениях без окон со сплошными стенами или спрятаться на улице в подходящем укрытии. Режим ракетной опасности действовал менее 10 минут. Через час губернатор написал, что над областью сбили украинскую ракету.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, как живет Белгород в условиях постоянных ракетных обстрелов.