Три беспилотника ВСУ уничтожили над российским регионом

В небе над Брянской областью ликвидировали три беспилотных летательных аппарата самолетного типа Вооруженных сил Украины. Об этом заявил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

© Газета.Ru

"Три БПЛА самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО Министерства обороны РФ", — говорится в сообщении главы региона, опубликованном в 5:23 по московскому времени.

Обошлось без пострадавших и разрушений, отметил Богомаз. На местах организована работа оперативных и экстренных служб, подчеркнул он. Губернатор поблагодарил военнослужащих подразделений противовоздушной обороны за отражение атаки дронов.

В конце октября военный аналитик Сергей Полетаев сообщал, что характеристики украинских дронов позволяют им залетать вглубь территории РФ. По его словам, это "легкие самолетики" с очень экономичными поршневыми двигателями, которые в состоянии на автопилоте лететь на достаточно далекие расстояния — за тысячу километров и даже больше.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России "будет увеличиваться".