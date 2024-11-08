Washington Post назвал обстановку в Курской области «адской» для ВСУ

Газета из США Washington Post назвала обстановку в Курской области «адской» для военнослужащих из Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно оценке издания, боевые действия в Курской области идут тяжело и являются очень напряженными для украинской стороны. Помимо этого, газета также опросила двух военных ВСУ, которые были отправлены в Курскую область. По их словам, ситуация в российском регионе оказалась «намного сложнее», чем планировали в украинском командовании.

«Но битва за Курскую область остается напряженной и временами абсолютно ужасна также для украинцев <...> эвакуированные мужчины в госпиталях в Сумской области <...> описывают адские условия», — рассказали в издании.

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