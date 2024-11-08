$97.83-0.24105.45-0.12
Войти в почту

Зеленский назвал самые сложные для ВСУ направления фронта

Владимир Зеленский охарактеризовал кураховское и красноармейское (украинское название - покровское) направления фронта как самые сложные для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Зеленский назвал самые сложные для ВСУ направления фронта
© globallookpress.com
"Был сегодня доклад главкома. Фронт. Кураховское направление, покровское направление - самые сложные сейчас. Военное командование, командования бригад работают над усилением позиций", - сказал он.

Соответствующая видеозапись опубликована в Telegram-канале Зеленского.

6 октября Генеральный штаб ВСУ назвал тяжелой обстановку на всей линии боевого соприкосновения, отдельно выделив два направления - кураховское и красноармейское. Обстановку на первом из них тогда назвали напряженной, а на втором было "горячее всего".

Военные новости
Владимир Зеленский
Генштаб
Москва
Украина