Пентагон отменил запрет на присутствие на Украине подрядчиков из США

Пентагон отменил запрет на присутствие на Украине американских подрядчиков для ремонта поставляемого вооружения. Об этом сообщает агентство Reuters.

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«Пентагон отменил запрет на американских военных подрядчиков на Украине для ремонта поставляемого США вооружения», — говорится в сообщении агентства.

Ранее издание Defense One со ссылкой на представителя Госдепартамента США сообщило, что американские военные подрядчики не спешат с заключением сделок о совместном производстве на Украине, несмотря на давление Пентагона с просьбой расширить сотрудничество. В основном опасения западных компаний были связаны с вопросами безопасности и коррупции.