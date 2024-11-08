Иран запустил тяжелую ракету неизвестного класса

С территории Ирана был совершен запуск тяжелой ракеты неизвестного класса. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель».

Запуск ракеты попал на видео. На опубликованных кадрах можно увидеть, как в воздух поднимается яркая вспышка на фоне ночного неба. Класс запущенной ракеты, как и возможная цель запуска, пока остаются неизвестными.

Ранее в Белом доме заявили, что Корпус стражей исламской революции Ирана может быть причастен к подготовке убийства на избранного президента США Дональда Трампа.