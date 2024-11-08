По целям в порту Одессы нанесены удары, сообщил Telegram-канал «Военный обозреватель». По данным канала, предположительно, удалось поразить транспорт с иностранным оружием для ВСУ.

Ранее координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев сообщил, что в ночь с 7 на 8 ноября по складам боеприпасов ВСУ в Одессе был нанесен массированный удар, также, предположительно, было уничтожено место дислокации наемников, участвующих в боевых действиях на стороне Украины. По его словам, детонация боеприпасов длилась на протяжении двух часов.

Этой же ночью в Одессе на юге Украины произошли взрывы. Мэр города Геннадий Труханов ситуацию не комментировал, но ранее объявил воздушную тревогу. В местных пабликах очевидцы сообщают о массированном налете «Гераней». По их данным, над городом кружило не менее десятка беспилотников. Одесситы утверждают, что было несколько прилетов, один из них — в районе городского порта.

До этого в порту города Белгорода-Днестровского Одесской области на юге Украины прогремел взрыв. Координатор пророссийского подполья в Николаеве Сергей Лебедев отметил, что взрывную волну ощутили в центре украинского города.