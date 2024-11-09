Американец Дэниэл Мартиндейл, оказывавший помощь Вооруженным силам (ВС) РФ, 11 февраля 2022 года приехал на Украину из Польши через контрольно-пропускной пункт (КПП) «Шегини» во Львовской области. Об этом он рассказал РИА Новости.

По его словам, в паспорте гражданина США имеется штамп, проставленный украинскими пограничниками в момент въезда Мартиндейла на Украину. Он отметил, что амеркианский паспорт помог ему проехать через Киев и Краматорск. Также благодаря документу он добрался до украинской деревни, где затем провел значительную часть времени.

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Ранее помогавший ВС РФ американец рассказывал, что некоторые украинские солдаты просили его помочь с выездом в Соединенные Штаты. Он отмечал, что у украинских военнослужащих полностью исчез боевой дух.

Мартиндейл также сообщил, что за все время его пребывания на Украине правоохранительные органы и Вооруженные силы Украины (ВСУ) ни разу не проверили его телефон. Он признался, что это его удивило.