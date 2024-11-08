На Украине заявили о доминировании России на фронте

Россия доминирует на фронте в конфликте на Украине с 2022 года. Об этом Игаль Левин в интервью «РБК-Украина».

«Россия доминирует начиная с 2022 года (...) А когда Россия не доминировала?» — высказался украинский эксперт.

Левин подчеркнул, что с самого начала стратегическая инициатива в конфликте на Украине оставалась за Россией. По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) имели оперативные успехи, однако они не помогали изменить ситуацию в целом. При этом обозреватель отказался называть сложившуюся для ВСУ ситуацию обвалом фронта.

Ранее заявивший о проблемах ВСУ на фронте украинский генерал-майор Дмитрий Марченко уволился со службы. Марченко назвал свое решение об увольнении самым трудным в жизни.