Названы задачи боевого ледокола «Иван Папанин»

Боевой ледокол «Иван Папанин» проекта 23550 (шифр «Арктика»), который строят для Военно-морского флота (ВМФ) России, сможет доставлять грузы и сопровождать конвои в арктических широтах. Задачи ледокола назвал военный эксперт, капитан 1 ранга Василий Дандыкин в беседе с «Известиями».

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По его словам, одна из основных задач корабля — ледокольная. Также он будет доставлять грузы в отдаленные гарнизоны. Эксперт отметил, что «Иван Папанин» сможет действовать в не самой сложной ледовой обстановке, не привлекая атомные ледоколы.

«На его вооружении стоят ракеты, есть своя артиллерия, противовоздушная оборона, есть вертолет, который может осматривать ледовую обстановку и решать другие задачи. Одним словом, это боевая единица, которая не относится к вспомогательному флоту», — сказал он.

Патрульные корабли проекта 23550 могут преодолевать лед толщиной до 1,7 метра. В арсенал ледоколов входит артиллерийская установка. Кроме того, они могут нести контейнерные ракетные комплексы «Калибр-К».

Ранее в ноябре временно исполняющий обязанности гендиректора «Адмиралтейских верфей» Андрей Быстров сообщил, что ледокол «Иван Папанин» планируют передать флоту летом 2025 года.