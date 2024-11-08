ВСУ остались без критиковавшего вторжение в Курскую область генерала

Генерал-полковник ВСУ Дмитрий Марченко, который ранее заявлял об обрушении фронта украинских войск и критиковал вторжение в Курскую область, уволился со службы по состоянию здоровья. Об этом сообщает РИА Новости о ссылкой на украинское СМИ.

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В конце октября Марченко заявил, что фронт ВСУ обрушился под натиском ВС РФ из-за разбалансировки управления, усталости личного состава и дефицита резервов.

«Генерал, который недавно заявил, что фронт на Донбассе "посыпался", уволился со службы и проходит лечение», — говорится в тексте.

По словам Марченко, увольнение стало «самым трудным решением, которое он принимал в своей жизни», однако «работа его физически вымотала».