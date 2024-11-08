Появились подробности гибели российского генерала в зоне СВО

Генерал майор Вооруженных сил России Павел Клименко, погибший в зоне специальной военной операции (СВО), получил минно-взрывные травмы. Подробности о характере ранений офицера появились у РБК.

Как рассказали изданию источники, генерала с повреждениями черепа и бедра госпитализировали в 14-ю городскую больницу Донецка, а затем перевели в Республиканский центр травматологии, где он скончался.

Стало известно о гибели российского генерала в зоне СВО

О гибели Клименко стало известно 8 ноября. По неподтвержденной информации, офицер погиб двумя днями ранее. Группу военнослужащего, передвигавшуюся на мотоциклах мимо блокпоста в Красногоровке Донецкой народной республики (ДНР), атаковали FPV-дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ).