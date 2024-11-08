Боец ВС РФ с осколком в шее шесть дней вел раненых товарищей к госпиталю

Российский боец с пробитой головой и осколком в шее спас жизнь раненым товарищам. О подвиге сообщает Telegram-канал "Mash на Донбассе".

Бронемашина, в которой ехал экипаж попала под минометный обстрел. Трое получили тяжелые ранения. Один из воинов нашел в себе силы вытащить сослуживцев.

Они оказали первую медицинскую помощь другу другу. Затем боец с раной головы и осколком в шее стал выводить группу в сторону полевого госпиталя. Шли под обстрелами, поэтому добраться удалось только через шесть суток. Сейчас раненых лечат врачи.

Напомним, ранее стало известно о героическом поступке саниструктора разведроты с позывным "Тайт". За сутки он вытащил 17 тяжелораненых бойцов с передовой.