В Минобороны отказались заключать контракт с мошенником из Петербурга

Представители Минобороны России отказались заключать контракт с подсудимым из Санкт-Петербурга. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на руководителя объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарью Лебедеву.

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По словам пресс-секретаря, инцидент произошел с россиянином Николаем Антиповым, которому вменяют 22 эпизода мошенничества с автомобилями. По данным издания, фигурант дела перепродавал машины и отдавал владельцам транспорта лишь часть от общей стоимости. Ущерб от преступных действий мужчины составил порядка 13 млн руб.

После осознания ситуации Антипов захотел отправиться в зону спецоперации, заключив контракт с оборонным ведомством. Однако сотрудники МО отказали фигуранту дела в его прошении. Точная причина такого решения неизвестна. Лебедева добавила, что Антипову могли отказать из-за его состояния здоровья.

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