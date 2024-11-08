По израильской базе с F-35 нанесен удар гиперзвуковой ракетой

Представитель йеменских хуситов Яхья Сариа заявил об атаке гиперзвуковой ракетой по базе Неватим в Израиле. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Masirah.

База располагается в пустыне Негев. На ней базируются истребители пятого поколения F-35I Adir. По словам Сариа, при атаке хуситы использовали гиперзвуковую баллистическую ракету «Палестина-2».

«Ракетные войска йеменских вооруженных сил провели военную операцию, атаковав гиперзвуковой баллистической ракетой "Палестина-2" авиабазу Неватим, которая находится в районе Негев на юге оккупированной Палестины», — рассказал он.

Ранее хуситы сообщили об ударе США и Британии по провинции Эль-Ходейда.