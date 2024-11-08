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Российские войска начали перерезать трассу Запорожье — Курахово

Вооруженные силы (ВС) России перерезают трассу ЗапорожьеКурахово. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает ТАСС.

Российские войска начали перерезать трассу Запорожье — Курахово
© РИА Новости

По его словам, российские войска в нескольких направлениях движутся в сторону трассы ЗапорожьеКурахово. Он добавил, что в ходе активных боев военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) потеряют контроль над Курахово. Этот населенный пункт служит для ВСУ лавной транспортной артерией, через которую их обеспечивают живой силой и боеприпасами.

Ранее стало известно, что ВСУ ожидают схлопывания северного фланга за Кураховским водохранилищем. Также сообщается, что украинские военные могут ждать прорыва на линии Берестки — Сонцовка, что крайне ухудшит их положение.

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