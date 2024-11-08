Вооруженные силы (ВС) России перерезают трассу Запорожье — Курахово. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает ТАСС.

По его словам, российские войска в нескольких направлениях движутся в сторону трассы Запорожье — Курахово. Он добавил, что в ходе активных боев военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) потеряют контроль над Курахово. Этот населенный пункт служит для ВСУ лавной транспортной артерией, через которую их обеспечивают живой силой и боеприпасами.

Ранее стало известно, что ВСУ ожидают схлопывания северного фланга за Кураховским водохранилищем. Также сообщается, что украинские военные могут ждать прорыва на линии Берестки — Сонцовка, что крайне ухудшит их положение.