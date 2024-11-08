Редкий британский БТР "бригады Зеленского" захвачен в курском приграничье

Воины российской армии эвакуировали в тыл редкий бронетранспортер FV432 британского производства, находившийся на вооружении 22-го батальона специального назначения ВСУ, так называемой президентской бригады.

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Судя по опубликованным фотографиям, БТР достаточно хорошо сохранился, и, возможно, его можно даже заставить самостоятельно передвигаться.

FV432 разрабатывались в 50-е годы, а производство закончилось 53 года назад. Нигде кроме Британии и Индии они ранее не эксплуатировались.

В настоящее время по своим тактико-техническим характеристикам бронетранспортеры считаются устаревшими, но многие государства НАТО отправляют такие образцы бронемашин ВСУ, невзирая на то, что они сняты с вооружения и готовились к утилизации.

Аналогичные примеры - шведские гусеничные БТР Pbv 302, болгарские БТР-50 и БТР-60ПБ.