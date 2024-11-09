В Курской области взяли в плен служившую в рядах ВСУ женщину

Российская группировка "Север" взяла в плен женщину-военнослужащую украинских войск в Курской области. Об этом сообщило Минобороны РФ.

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Как уточнило ведомство, ей оказалась рядовой стрелок Наталья Балаклицкая.

"По ее словам, пришла в ВСУ добровольцем", – говорится в сообщении.

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Боевые столкновения с украинскими подразделениями в Курской области продолжаются с 6 августа. По этой причине в регионе введен режим ЧС федерального характера и действует режим КТО.

При этом Владимир Путин заявлял о своей уверенности в полном освобождении Курской области от формирований ВСУ. Президент также обращал внимание, что после того, как украинские войска покинут российские территории, там будет очень востребована работа волонтеров.