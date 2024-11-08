Бракованные украинские мины не хотят улетать и падают рядом с позициями ВСУ

Боевик ВСУ пожаловался на выпущенные "Укроборонпромом" бракованные 120-мм мины с некачественной взрывчаткой. По его словам, из десятка выстреливаемых боеприпасов взрывается лишь один.

Как сообщается в Telegram-канале Dambiev, много проблем и с вышибными зарядами. Используемый в них порох не горит, а это приводит к тому, что мины падают в десяти-пятидесяти метрах от позиций, откуда были произведены выстрелы.

Бывают случаи, когда вэсэушникам приходится вручную извлекать из стволов не вылетевшие средства поражения.

Ранее сообщалось о том, что украинская сторона использует суррогатное взрывчатое вещество, в котором используется селитра. То есть наряду с бракованными самовзрывающимися минометами ВСУ начали снабжаться боеприпасами низкого качества.