В ДНР прошла встреча родственников с пленными ВСУ

В Донецкой народной республике (ДНР) состоялась вторая за неделю встреча родственников с пленными солдатами Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Об этом РИА Новости сообщила волонтер Марина Ашифина.

«За неделю нам удалось организовать две масштабные встречи военнопленных с их родственниками. Люди могут увидеть друг друга, обняться, убедиться, что с ними все в порядке», — отметила волонтер.

Кроме того, собеседница агентства выразила благодарность за помощь в организации встречи омбудсмену ДНР Дарье Морозовой.

В октябре российская сторона призвала Киев вернуться к конструктивному диалогу по теме обмена пленными военными и ускорить соответствующие процессы. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратила внимание, что украинское руководство пытается политизировать процесс обмена пленными солдатами. Из-за этого из 935 бойцов, которых Москва предложила к обмену в 2024 году, Киев согласился забрать только 279.

18 октября Россия и Украина обменялись пленными в формате 95 на 95. По данным Минобороны, сначала все освобожденные российские пленные были доставлены в Белоруссию, где им оказали необходимую медицинскую помощь и дали возможность связаться с родственниками.