Российские бойцы спасли пенсионерку в селе Першотравневое в Харьковской области, которая пряталась от украинских военных. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Пенсионерка, которой около 80 лет, отказалась принудительно уходить из села вместе с солдатами ВСУ.

«ВСУшники заняли дома и пытались удержать населенный пункт. Однако в результате тяжелых боев силами танковой армии Першотравневое было освобождено. Во время осмотра местности наши военные обнаружили бабушку», - отметил канал.

По данным Shot, все это время пожилая женщина пряталась вместе со своей собакой, сейчас она в безопасности.

Ранее глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил о том, что украинские власти на фоне продвижения российских военнослужащих начали принудительно эвакуировать жителей Купянска. По его словам, украинские власти регулярно «очищают поселки от мирных граждан, которые могут видеть беспредел со стороны украноцистов и наемников», когда те «занимаются мародерствами и изнасилованиями».