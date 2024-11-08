Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий группировки "Запад"

ВСУ потеряли за неделю более 3 160 военных в зоне группировки "Запад"
Вооруженные силы Украины (ВСУ) за неделю потеряли более 3 160 военных в результате действий российской группировки "Запад". Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В военном ведомстве отметили, что в течение недели группировка нанесла поражение живой силе и технике танковой, шести механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ, а также четырех бригад теробороны. Кроме того, отражены 32 контратаки подразделений ВСУ.
"Противник потерял более 3 160 военнослужащих, три танка, семь бронетранспортеров М113 производства США и пять других боевых бронированных машин, 24 автомобиля, 23 орудия полевой артиллерии, из них 13 производства стран НАТО. Уничтожены четыре станции радиоэлектронной борьбы и 19 полевых складов с боеприпасами", - добавили в МО РФ.