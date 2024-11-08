Эстонская компания решила создать производство антидронов на Украине

Эстонская компания Frankenburg Technologies направит в Украину тестовые образцы платформы для борьбы с дронами, с перспективой запуска производства в случае успешных испытаний.

Эстонская оборонная компания Frankenburg Technologies планирует отправить на Украину тестовые образцы ракет для платформы противовоздушной обороны, сообщает ТАСС. В компании подчеркивают, что ракеты предназначены для противодействия беспилотным летательным аппаратам (БПЛА) и способны поражать цели на высоте до двух километров.

По информации украинского Министерства обороны, первые образцы прибудут в страну в ближайшие месяцы. В случае успешных испытаний и положительной оценки эффективности, производство таких ракет может быть организовано на территории Украины. «Украина получит для испытаний ракеты ПВО эстонской оборонной компании Frankenburg Technologies», – говорится в сообщении украинского оборонного ведомства.

Совместная работа между Украиной и эстонской компанией обсуждалась на встрече заместителя министра обороны Украины Анатолия Клочко с руководством Frankenburg Technologies. Как уточнили в пресс-службе украинского Минобороны, стороны предварительно договорились об обсуждении будущего финансирования возможного производства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, немецкий концерн Rheinmetall открыл первый завод на Украине, а позднее НАТО подтвердило строительство второго завода Rheinmetall на территории Украины.