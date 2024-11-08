Названы сроки передачи ВМФ малого ракетного катера "Ступинец"

Малый ракетный катер (МРК) "Ступинец" проекта 12418, построенный на судостроительном заводе "Вымпел" в Рыбинске, планируется передать Военно-морскому флоту (ВМФ) России в 2025 году.

Об этом ТАСС сообщил источник в кораблестроительной отрасли.

"Первый из пары малых ракетных катеров, строящихся в Рыбинске, планируется к передаче ВМФ России в 2025 году", - уточнил он.

ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.

Собеседник агентства напомнил, что два МРК первоначально строились в Рыбинске для одного из иностранных заказчиков. После отказа от их приобретения катерами заинтересовался ВМФ России. Их сразу перевели из категории строящихся в ремонтируемые с тем, чтобы установить на них системы оружия, необходимые для ВМФ России.

Ранее сообщалось, что в июле на судостроительном заводе "Вымпел" спустили на воду ракетный катер "Ступинец" - первый из пары.

Главное ударное оружие МРК проекта 12418 - противокорабельный ракетный комплекс "Уран" с ракетами Х-35. Новый катер унаследовал имя катера проекта 1241, несшего службу в составе Каспийской флотилии до 2023 года. Предполагается, что "Ступинец" войдет в состав Каспийской флотилии.