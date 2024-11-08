В Пентагоне сообщили о дефиците специалистов по кибербезопасности

Министерство обороны (МО) США по-прежнему нуждается приблизительно в 28 тыс. специалистов по кибербезопасности, несмотря на предпринимаемые ведомством усилия по привлечению таких кадров. Об этом сообщил портал Defense One со ссылкой на руководящего сотрудника в офисе директора по информационным технологиям Пентагона Марка Горака.

По его данным, основными причинами трудностей с привлечением специалистов по кибероперациям и их дальнейшим удержанием в Пентагоне выступают недостаточно высокий размер заработной платы и конкуренция на рынке труда с другими федеральными ведомствами США и частными компаниями. Горак отметил, что он пытается убедить бюджетный департамент Пентагона выделить больше средств на эти цели, однако есть "множество препятствий, мешающих добиться этого".

Горак добавил, что в 2024 году министерству обороны удалось снизить процент незакрытых вакансий, связанных с кибербезопасностью, с 24% до 16%. Однако за еще незавершенный 2024 год ведомство уже лишилось около 10 тыс. таких специалистов. Всего, по данным Defense News, в кибероперациях Пентагон задействует 75 тыс. гражданских служащих, 25 тыс. военных и 75 тыс. частных подрядчиков.