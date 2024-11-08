Стало известно о перехвате 17 БПЛА ВСУ над четырьмя регионами РФ

В ночь на пятницу, 8 ноября, Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили 17 беспилотников по четырем регионам России. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

По информации ведомства, средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили по шесть беспилотников над Воронежской и Саратовской областями, четыре — над Белгородской областью, один — над Брянской областью.

Силы ПВО уничтожили беспилотник над Брянской областью

В министерстве уточнили, что Украина пыталась атаковать территорию России беспилотниками самолетного типа. Оборонное ведомство назвало действия ВСУ попыткой совершить террористическую атаку по объектам на территории России.

Ночью 8 ноября губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщал о попытке атаки БПЛА. По его данным, обломки дрона упали в промзоне Заводского района. Никто не пострадал, о разрушениях данных не приводилось.

7 ноября силы ПВО за ночь перехватили 15 беспилотников над Воронежской и Белгородской областями. Никто не пострадал, разрушений не зафиксировали.