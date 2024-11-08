ВС РФ уничтожили пункт дислокации ВСУ на правом берегу Днепра

Расчеты реактивных систем залпового огня "Ураган" артиллеристов-десантников уничтожили пункт временной дислокации ВСУ на правом берегу Днепра. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Расчеты РСЗО "Ураган" артиллерийского соединения ВДВ из состава группировки войск "Днепр" выполняют огневые задачи днем и ночью по уничтожению бронетехники, огневых средств, складов боеприпасов, укрепленных позиций ВСУ на правом берегу Днепра. Они постоянно находятся в полной боевой готовности. "Ураганы" выезжают из укрытия на огневые позиции и оперативно готовят реактивную систему к ведению огня по вновь выявленным целям в пункте временной дислокации ВСУ на правобережье Днепра в Херсонской области", - говорится в сообщении.

Отмечается, что огонь на уничтожение живой силы и боевой техники в тыловом районе ВСУ ведется с целью лишения ВСУ боеспособности, а также возможности осуществлять передвижение, подвоз боеприпасов и ротацию личного состава.

Корректировка огня расчетами БПЛА позволяет уничтожать цели с минимальным расходом боеприпасов на различных расстояниях.