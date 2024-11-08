Военнослужащие Вооруженных сил Украины массово дезертируют с передовой из-за падения морального духа, пишет The Economist со ссылкой на источники в украинском генштабе. Речь идет о 20% солдат.

По данным издания, Украина с трудом пытается восполнить потери новобранцами.

"На фоне растущего недоверия между обществом, армией и политическим руководством Украина с трудом пытается восполнить свои потери новобранцами, едва набирая две трети намеченного числа человек", — говорится в материале.

Эксперты признают, что на наиболее сложных участках фронта боевой дух среди ВСУ подорван. Так, почти пятая часть военнослужащих оставили свои позиции без разрешения.

По оценке аналитиков, в ВСУ пока есть силы бороться и достаточно боеприпасов. Однако «примерно через полгода» Киев может столкнуться с острой нехваткой военнослужащих и поставок из США, говорится в материале.

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Ранее аналитик Лукас Лейрос объяснил, куда бегут украинцы. Эксперт заявил, что они не верят в победу Киева и не только активно дезертируют, но и массово переходят на сторону Москвы, чтобы бороться с режимом, который привел страну к гуманитарной катастрофе. Власти Украины, полагает аналитик, не смогли убедить граждан в необходимости рисковать жизнью ради родины.