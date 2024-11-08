Путин заявил о завершении испытания новейшего вооружения

РФ подходит к завершению испытания новейших разработок оружия, после чего они будут поставлены на вооружение. Об этом заявил президент России Владимир Путин на 21-м ежегодном заседании клуба «Валдай» в Сочи, трансляция доступна на сайте мероприятия.

«Мы сейчас уже подходим к тому, чтобы ставить на вооружение новейшие наши разработки, о которых я еще лет пять назад говорил. Мы сейчас завершаем испытания постепенно», — сказал российский лидер.

Ранее Путин заявил, что российские войска получат серийные образцы новых средств поражения. Как подчеркнул глава государства, в России реализуется программа комплексного переоснащения армии и флота.