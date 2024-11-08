Военнослужащие украинской армии хаотично оставляют свои позиции в Донбассе.

Соответствующее заявление сделал британский военный эксперт Александр Меркурис на своём YouTube-канале.

«Украинцы чаще всего отступают с позиций... в хаосе и в беспорядке», — сказал он.

Ранее Меркурис сказал, что Вооружённые силы России становятся сильнее с каждым днём, они не намерены останавливать наступление в Донбассе.

Британский военный аналитик говорил, что армия России становится всё ближе к окончательному разгрому Вооружённых сил Украины.

Также он отмечал, что ВСУ разваливаются на части на юге Донбасса.