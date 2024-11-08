Россия и Катар продолжают взаимодействие по теме детей из зоны СВО

Россия и Катар продолжают консультации с целью возвращения детей, вывезенных из зоны специальной военной операции (СВО), к их семьям. Об этом заявил посол РФ в Катаре Дмитрий Догадкин в интервью ТАСС.

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Он подчеркнул, что это постоянная, кропотливая и очень сложная работа. Катар играет в ней ключевую роль, оказывая содействие в вопросе воссоединения семей, добавил посол. 22 октября уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова заявила, что случаи воссоединения украинских и российских детей с их семьями на родине являются единичными. По словам Львовой-Беловой, процесс возвращения запускают в том случае, если есть родственники, которые имеют полные юридические права.

Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова отмечала, что Запад вместе с Украиной продолжает цинично эксплуатировать тему спасения детей от России, замалчивая реальные проблемы. По мнению Захаровой, "детская тема" нужна Западу и Украине, чтобы заручиться поддержкой как можно большего количества стран, чтобы те впоследствии выразили одобрение плану урегулирования украинского конфликта по "формуле Зеленского".