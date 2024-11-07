Путин рассказал о колоссальных потерях украинских войск в Курской области

Президент России Владимир Путин рассказал, что ВСУ утратили в ходе боев в Курской области свыше 30 тыс. военнослужащих. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, глава России рассказал о ситуации в Курской области во время пленарной сессии XXI Ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Смотрите, что сейчас происходит на линии боевого соприкосновения. Или, скажем, в Курской области. Вот они [ВСУ] туда зашли в Курскую область. Ну потери колоссальные [у противника]», — отметил президент.

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Путин уточнил, что ВСУ утратили в Курской области больше солдат и офицеров, чем за весь прошлый год. Он добавил, что решение о вводе подразделений в российский регион продиктовано не военными, а политическими соображениями.

По данным президента, Украине было приказано из-за океана держаться любой ценой до выборов в США, несмотря на колоссальные потери.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что противник за время боевых действий на Курском направлении потерял 185 танков, 115 боевых машин пехоты, 107 бронетранспортеров, 1088 боевых бронированных машин.