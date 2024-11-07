Путин допустил проведение военных учений с КНДР

Президент России Владимир Путин не исключил возможность проведение совместных учений России и КНДР. Об этом он заявил на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай».

Он напомнил, что ранее Москва и Пхеньян заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который включает в себя пункт о взаимной военной помощи.

«Посмотрим, можем и учения проводить, почему нет-то. Там есть и статья четвертая, которая говорит о взаимной помощи в случае агрессии со стороны другого государства. Там все есть», — ответил Путин на соответствующий вопрос.

Ранее сообщалось, что Совфед одобрил ратификацию Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР. Новое соглашение вступит в силу после обмена ратификационными грамотами и будет бессрочным.