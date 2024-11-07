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Путин рассказал об испытании новейших вооружений

Россия завершает испытания новейших разработок оружия. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии «Валдая», передает ТАСС.

Путин рассказал об испытании новейших вооружений
© РИА Новости
«Сейчас подходим к тому, чтобы ставить на вооружение наши новейшие разработки», — отметил российский лидер.

Глава государства напомнил, что упоминал о них еще лет пять назад. По его словам, сегодня уже можно говорить о постепенном завершении испытаний.

Он признался, что буквально на днях говорил с руководителем одного из крупнейших концернов, который занимается разработками в области обороны (но не назвал, с кем именно). Путин обратил внимание, что заслушал доклад о новых идеях в этой сфере, но пока об этом «преждевременно говорить».

Российский президент 7 ноября выступает на пленарном заседании клуба «Валдай».Тема встречи — «Прочный мир — на какой основе? Всеобщая безопасность и равные возможности для развития в XXI веке».

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