ВСУ снова атаковали Белгородскую область

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли новую попытку атаки на Белгородскую область. Об этом сообщили в Минобороны России.

Отмечается, что российским военным удалось пресечь попытку атаки на российские объекты около 18:00 по московскому времени.

Беспилотный летательный аппарат самолетного типа удалось устранить с помощью дежурных средств противовоздушной обороны, добавили в ведомстве.

В этот же день ВСУ атаковали сразу два населенных пункта в Белгородской области — село Вязовое и город Шебекино. По словам главы региона Вячеслава Гладкова, после атак в частном домовладении оказались выбиты окна, повреждены фасад, забор и припаркованный легковой автомобиль.