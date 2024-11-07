Ходжес: Европе придётся вмешаться в конфликт на Украине из-за Трампа

Отставной генерал НАТО Бен Ходжес выразил опасение, что европейским союзникам Киева придётся вмешаться в конфликт на Украине из-за бездействия избранного американского президента Дональда Трампа.

«Я не надеюсь, что администрация Трампа разработает и будет проводить сильную, эффективную всеобъемлющую стратегию, чтобы помочь Украине победить и защитить так называемый миропорядок, основанный на правилах», — заявил он газете Newsweek.

Ранее газета The Wall Street Journal писала, что команда Трампа занимается разработкой нового плана завершения конфликта между Россией и Украиной, по которому боевые действия останавливаются по линии соприкосновения, а Киев отказывается от планов вступить в НАТО как минимум на 20 лет.

Британский еженедельник The Spectator отмечает, что победа Трампа в США ознаменует начало конца украинского конфликта.