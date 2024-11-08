Системы ПВО уничтожили БПЛА над территорией Саратова
Системы ПВО армии России уничтожили украинский беспилотник над территорией Саратова.
Об этом в своём Telegram-канале проинформировал губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.
«Часть обломков упала в промышленной зоне Заводского района», — сообщил глава региона.
Бусаргин отметил, что никто из людей не пострадал.
Ранее обломки беспилотного летательного аппарата Вооружённых сил Украины были обнаружены в Калужской области.
Похожая ситуация произошла в Калужской области в конце октября, когда местный житель обнаружил обломки беспилотника в лесу.