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Системы ПВО уничтожили БПЛА над территорией Саратова

Системы ПВО армии России уничтожили украинский беспилотник над территорией Саратова.

Системы ПВО уничтожили БПЛА над территорией Саратова
© РИА Новости

Об этом в своём Telegram-канале проинформировал губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

«Часть обломков упала в промышленной зоне Заводского района», — сообщил глава региона.

Бусаргин отметил, что никто из людей не пострадал.

Ранее обломки беспилотного летательного аппарата Вооружённых сил Украины были обнаружены в Калужской области.

Похожая ситуация произошла в Калужской области в конце октября, когда местный житель обнаружил обломки беспилотника в лесу.

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